Viertelfinal-Pick: Dieser Modus ist ein Irrsinn!

„Das gibt es so in keiner Liga und ist auch nicht nachvollziehbar“, meint Bulls-Manager Helmut Schlögl, der gemeinsam mit anderen Klubchefs eine Abschaffung des Picks bei der Liga bereits angeregt hat. Einer der Kritikpunkte dabei ist die schwierige Planung. Denn wenn heute am Abend gepickt wird und die Viertelfinal-Paarungen stehen, wissen einige Teams erst, wohin sie 48 Stunden später (Dienstag) reisen. Dabei kann es in alle Himmelsrichtungen gehen.