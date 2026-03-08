Viertelfinal-Pick: Dieser Modus ist ein Irrsinn!

In der ICE Hockey League wird am Abend traditionell das Viertelfinale gepickt. Dabei dürfen sich die besten drei Teams ihren Gegner aussuchen. Warum dieser Modus Irrsinn ist? Eine „Krone“-Kolumne von Sportredakteur Mathias Funk.
„as ist das eigentlich?“ und „Völliger Irrsinn!“ Diese Sätze hört man zumeist, wenn man im Austausch mit Klubs und Journalisten in anderen Ligen steht.
Pickmodus schon seit 2012/13 gängig
Gemeint ist der sogenannte Pick, in dem sich die besten drei Teams des Grunddurchgangs der ICE Hockey League ihren Gegner aussuchen können. Der Viertplatzierte muss dann nehmen, was übrig bleibt. Den Modus gibt es schon seit der Saison 2012/13.
Das gibt es so in keiner Liga und ist auch nicht nachvollziehbar.
Helmut SCHLÖGL, Manager des EC Red Bull Salzburg
„Das gibt es so in keiner Liga und ist auch nicht nachvollziehbar“, meint Bulls-Manager Helmut Schlögl, der gemeinsam mit anderen Klubchefs eine Abschaffung des Picks bei der Liga bereits angeregt hat. Einer der Kritikpunkte dabei ist die schwierige Planung. Denn wenn heute am Abend gepickt wird und die Viertelfinal-Paarungen stehen, wissen einige Teams erst, wohin sie 48 Stunden später (Dienstag) reisen. Dabei kann es in alle Himmelsrichtungen gehen.
Und ob man nach Kärnten oder Italien fährt, ist letztlich schon ein großer Unterschied. Zu sehen ist der Pick kurzfristig zwar doch im ORF, zugeschaltet werden die Klubbosse jedoch nur per Online-Meeting an den Smartphones. „Das müsste man besser aufziehen“, sagt Schlögl. Übrigens: Auch in der Alps Hockey League wurde gepickt. Heute um 9.30 am Vormittag. Fast zur Primetime. Dieser Modus gehört einfach weg!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.