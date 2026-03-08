Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viertelfinale gepickt

Zell und RB Juniors fordern italienische Teams

Salzburg
08.03.2026 11:00
Pickten am Sonntag ihren Viertelfinal-Gegner: Die Zeller Eisbären.
Pickten am Sonntag ihren Viertelfinal-Gegner: Die Zeller Eisbären.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Jetzt ist es fix! Die Zeller Eisbären picken für das Viertelfinale der Alps Hockey League Play-offs ein Team aus Südtirol. An das Stadion südlich des Brenners haben die Pinzgauer gute Erinnerungen. Auch die RB Juniors kennen seit Sonntagfrüh ihren Gegner. Müssen ebenfalls nach Italien.

0 Kommentare

Denn mit den Sterzing Broncos duellierten sich die Eisbären schon im Vorjahres-Halbfinale und zogen schlussendlich das Final-Ticket. In fünf Aufeinandertreffen in der laufenden Saison gingen die Zeller viermal als Sieger vom Eis und mussten sich nur in einer Partie auf heimischer Platte geschlagen geben (3:4). Die Erinnerungen sind somit gut, die Statistik spricht auch bei einem Torverhältnis von 26:12 eine deutliche Sprache. 

Zitat Icon

Sterzing liegt uns und es macht uns Spaß, gegen sie zu spielen. Wir wissen, was gegen sie zu tun ist!

Philip PUTNIK über den Viertelfinal-Gegner Sterzing

„Sterzing liegt uns und es macht uns Spaß, gegen sie zu spielen. Wir wissen, was gegen sie zu tun ist. Wir wissen, dass sie gefährlich sind aber jetzt brauchen wir nur Ergebnisse. Wir dürfen sie nicht unterschätzen“, sagte Eisbären-Ikone Philip Putnik am Morgen der „Krone“.

Dass der amtierende Meister derzeit nicht zu schlagen ist, unterstreichen die letzten Wochen. Zum Abschluss einer ungeschlagenen Masterround gewannen die Blau-Gelben am Samstagabend das Derby bei den RB Juniors nach Rückstand doch mit 5:4. „Unser Kader ist breit aufgestellt. Jeder kann Tore schießen. Es funktioniert einfach alles und uns gehen die Dinge gut auf. Dennoch ist es kein Selbstläufer“, schilderte Putnik, der den Titel unbedingt verteidigen will. 

Lesen Sie auch:
Bekam zum Masterround-Kehraus den Vorzug: Alois Schulte (Tor).
9 Tore zum Kehraus
Eisbären gehen mit weißem Fell in die Play-offs!
07.03.2026

Putnik: „Sind Titelfavorit!“
„Wir sind sicherlich der Favorit auf den Titel. Aber jetzt brauchen wir Ergebnisse. Ein 9:8 ist genauso viel wert wie ein 1:0 oder ein 7:1. Wichtig wird auch sein, dass wir gesund bleiben“, stellte der 33-Jährige klar. Der Startschuss für die Best-of-Seven-Serie fällt am kommenden Dienstag um 19:30 Uhr am Zeller See.

+1
Fotos

Picken durften Sonntagfrüh auch die RB Juniors. Und das gleich direkt nach dem Rivalen aus dem Pinzgau. Die Jungbullen entschieden sich dabei für Gröden und müssen somit ebenfalls nach Norditalien. „Es werden sehr harte Spiele. In den Play-offs ist jedes Spiel intensiv. Wir vertrauen darauf, was wir können und bleiben bei unserem Spiel. Jetzt haben wir noch ein paar Tage, um uns bestmöglich vorzubereiten“, sagte Jungbullen-Cheftrainer Teemu Levijoki.

Anders als die anderen Serien beginnt diese jedoch erst am Mittwochabend. Grund dafür ist der Play-off-Auftakt der Eisbullen, die am Dienstag in eigener Halle auflaufen. Die weiteren zwei Viertelfinal-Serien lauten Asiago gegen Meran und Sisak gegen Cortina.



Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
08.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
286.740 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
279.174 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
253.305 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2732 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2189 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
1638 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf