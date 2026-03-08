Zell und RB Juniors fordern italienische Teams

Picken durften Sonntagfrüh auch die RB Juniors. Und das gleich direkt nach dem Rivalen aus dem Pinzgau. Die Jungbullen entschieden sich dabei für Gröden und müssen somit ebenfalls nach Norditalien. „Es werden sehr harte Spiele. In den Play-offs ist jedes Spiel intensiv. Wir vertrauen darauf, was wir können und bleiben bei unserem Spiel. Jetzt haben wir noch ein paar Tage, um uns bestmöglich vorzubereiten“, sagte Jungbullen-Cheftrainer Teemu Levijoki.