Auto kracht in Hausmauer: Keine Rettung für Lenker

Unfalldrama Sonntag im Bezirk Völkermarkt: Aufrund eines medizinischen Notfalls verlor dein Autolenker in Mittertrixen die Kontrolle und fuhr gegen eine Hausmauer. Für den 55-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Laut Erstinfo dürfte der Autolenker Sonntagvormittag aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verloren haben – der Wagen kam auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen eine Hausmauer. Trotz sofortiger Alarmierung des Roten Kreuzes, eines Rettungshubschraubers, dem Einsatz von fünf Feuerwehren und Polizei kam für den Mann jede Hilfe zu spät.
Ehefrau auf dem Beifahrersitz
Ob das 55-jährige Opfer an dem medizinischen Notfall, oder an dem dadurch ausgelösten Unfall starb, konnten die Behörden noch nicht sicher sagen. Dessen Ehefrau, die sich auf dem Beifahrersitz befand, kam jedenfalls zum Glück mit leichten Verletzung davon – erlitt allerdings einen Schock.
