Schwazer Autorin Lisa Wentz erhält Nestroypreis

Blick auf Tirol in den 1950er-Jahren

Die 1995 in Schwaz geborene und derzeit in Berlin lebende Schauspielerin und Autorin erhält für ihr im März am Akademietheater uraufgeführtes Stück „Adern“ diese Auszeichnung in der Kategorie „Bestes Stück“. Das umjubelte Drama, welches einen zeithistorischen Blick auf Tirol in den 1950er-Jahren wirft, erlebt am 10. Juni 2023 unter der Regie von Bérénice Hebenstreit seine Premiere am Tiroler Landestheater.