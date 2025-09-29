Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schon eine gesehen?“

Französischer Politiker wirbt für Ratten in Paris

Ausland
29.09.2025 10:37
Sie hat schwarze Knopfaugen und dünne, lange Schnurrhaare, die zittern, wenn sie sich neugierig ...
Sie hat schwarze Knopfaugen und dünne, lange Schnurrhaare, die zittern, wenn sie sich neugierig umschaut. „Plume“ sitzt auf der Schulter von Grégory Moreau, der auf einer Mission unterwegs ist. Er verteilte Broschüren mit einem Foto niedlich wirkender Ratten.(Bild: AFP/ULRIKE KOLTERMANN)

Der französische Grégory Moreau, Vize-Bürgermeister des östlichen Pariser Stadtteils Belleville, will Pariser mit ihren ungeliebten Mitbewohnern versöhnen. Aus diesem Grund schlenderte er mit Nagetier „Plume“ auf seiner Schulter über einen Marktplatz.

0 Kommentare

„Guten Tag, haben Sie schon mal eine Ratte gesehen?“, fragt Moreau eine Frau mit vollen Einkaufstaschen. „Schauen sie einmal auf meine Schulter“, lädt er sie ein. Die Frau blickt erst skeptisch, dann amüsiert auf das grau-weiße Nagetier. „Ist das Ratatouille?“, fragt sie lachend in Anspielung auf den gleichnamigen Disney-Film über Ratten in Paris.

Nutztiere und Überträger von Krankheiten
„Ratten haben ein schlechtes Image, weil sie im 14. Jahrhundert die Pest verbreitet haben“, erklärt Moreau, der der Tierschutzpartei angehört. Heute spiele die Übertragung von Krankheiten durch Ratten kaum noch eine Rolle. Allenfalls die seltene Krankheit Leptospirose werde durch die Nagetiere übertragen – aber eher an Gewässern als in Städten.

Die Nagetiere zählen ebenso zu den Paris-Klischees wie Mansardenwohnungen mit Eiffelturmblick. ...
Die Nagetiere zählen ebenso zu den Paris-Klischees wie Mansardenwohnungen mit Eiffelturmblick. Angeblich kommt auf jeden der gut zwei Millionen Bewohner der französischen Hauptstadt mindestens ein langschwänziger Kanalisationsbewohner.(Bild: AFP)

„Fressen Abfall“
Moreau wirbt dafür, die Nager als Nutztiere wahrzunehmen: „Sie fressen schätzungsweise einhundert Tonnen Abfall pro Tag in Paris“, betont er. Dies bewahre beispielsweise die Kanalisation vor Verstopfungen.

Natürlich müsse die Verbreitung der Nagetiere eingedämmt werden, räumt er ein, wenn seine Gesprächspartner über zu viele Ratten auf Spielplätzen und in Parks klagen. „Dafür gibt es sanfte Methoden“, sagt er. Rattengift sei nicht nur grausam, sondern wenig ineffektiv, weil die Tiere zu intelligent seien oder immun würden.

Zitat Icon

Wer mir erklären will, dass wir mit Ratten zusammenleben sollen, der lebt in einer Fantasiewelt (...) Wenn Schulhöfe und Spielplätze von Ratten bevölkert werden, kann ich das als Bürgermeister nicht akzeptieren.

Geoffroy Boulard, Bürgermeister eines Stadtteils im Pariser Westen

Bürgermeister als „oberster Feind der Ratten“
Moreaus Ansatz stößt bei manchen auf heftige Ablehnung – etwa beim konservativen Bürgermeister eines Stadtteils im Pariser Westen, Geoffroy Boulard. Er gilt als oberster Feind der Pariser Ratten, seit die Zeitung „Le Parisien“ ein Foto von ihm veröffentlicht hat, auf dem er mit weißen Latex-Handschuhen vier tote Ratten am Schwanz baumeln lässt. Im vergangenen Jahr war Boulard Ehrengast beim „New Yorker Rattengipfel“, den der dortige Bürgermeister einberufen hatte.

In seinem Bezirk hat er gut zwei Dutzend Hightech-Rattenfallen aufstellen lassen. Ergebnis: rund 800 tote Ratten pro Jahr – bei einer geschätzten Population von mehreren Millionen Nagetieren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf