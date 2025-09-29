Französischer Politiker wirbt für Ratten in Paris

Bürgermeister als „oberster Feind der Ratten“

Moreaus Ansatz stößt bei manchen auf heftige Ablehnung – etwa beim konservativen Bürgermeister eines Stadtteils im Pariser Westen, Geoffroy Boulard. Er gilt als oberster Feind der Pariser Ratten, seit die Zeitung „Le Parisien“ ein Foto von ihm veröffentlicht hat, auf dem er mit weißen Latex-Handschuhen vier tote Ratten am Schwanz baumeln lässt. Im vergangenen Jahr war Boulard Ehrengast beim „New Yorker Rattengipfel“, den der dortige Bürgermeister einberufen hatte.