Langjähriges Desaster mit einer Wärmepumpe

Eine junge Familie ist von ihrer seit Jahren immer wieder defekten Marken-Wärmepumpe schon völlig zermürbt. Aktuell kann man nicht einmal heizen. Die „Krone“ half den Oberösterreichern allerdings, nun schaut sich der Hersteller die ganze Sache noch einmal ganz genau an – kostenlos.
Im Jahr 2020 erfüllte sich die vierköpfige Familie K. aus dem Bezirk Freistadt im Mühlviertel ihren Traum vom eigenen Haus. Doch die Freude darüber wurde schnell getrübt. Der Grund: Die Wärmepumpe machte immer wieder Probleme. „Wir hatten mittlerweile zahlreiche Defekte und Reparaturen, die uns in Summe mehrere Tausend Euro gekostet haben.
„So was noch nie gehabt“
Selbst die Servicemitarbeiter haben gesagt, dass sie so einen Fall noch nie gehabt haben“, erzählt die Mutter, nachdem sich die Familie an die „Krone“ gewandt hat. Denn aktuell geht ihre Wärmepumpe schon wieder nicht. Die Garantie ist nach knapp sechs Jahren abgelaufen. „Wir heizen gerade nicht, haben die Sorgen, dass uns noch mehr Kosten entstehen.“
Hersteller zeigt sich kulant
Die „Krone“ hat sich an den Hersteller, die Firma Vaillant, gewandt, und diese zeigte sich schnell bereit zu helfen. „Der gesamte bevorstehende Serviceeinsatz wird vollständig kostenfrei im Rahmen unserer Kulanz durchgeführt werden“, heißt es. Man wolle eine nachhaltige Lösung sicherstellen. Sollte es wider Erwarten weiter Probleme geben, sicherte man der Familie Hilfe zu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.