Langjähriges Desaster mit einer Wärmepumpe

„So was noch nie gehabt“

Selbst die Servicemitarbeiter haben gesagt, dass sie so einen Fall noch nie gehabt haben“, erzählt die Mutter, nachdem sich die Familie an die „Krone“ gewandt hat. Denn aktuell geht ihre Wärmepumpe schon wieder nicht. Die Garantie ist nach knapp sechs Jahren abgelaufen. „Wir heizen gerade nicht, haben die Sorgen, dass uns noch mehr Kosten entstehen.“