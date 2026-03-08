Vorteilswelt
Familie verzweifelt

Langjähriges Desaster mit einer Wärmepumpe

Oberösterreich
08.03.2026 14:00
Eine Wärmepumpe beschäftige die Familie jahrelang (Symbolbild)
Eine Wärmepumpe beschäftige die Familie jahrelang (Symbolbild)(Bild: zVg)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Eine junge Familie ist von ihrer seit Jahren immer wieder defekten Marken-Wärmepumpe schon völlig zermürbt. Aktuell kann man nicht einmal heizen. Die „Krone“ half den Oberösterreichern allerdings, nun schaut sich der Hersteller die ganze Sache noch einmal ganz genau an – kostenlos. 

Im Jahr 2020 erfüllte sich die vierköpfige Familie K. aus dem Bezirk Freistadt im Mühlviertel ihren Traum vom eigenen Haus. Doch die Freude darüber wurde schnell getrübt. Der Grund: Die Wärmepumpe machte immer wieder Probleme. „Wir hatten mittlerweile zahlreiche Defekte und Reparaturen, die uns in Summe mehrere Tausend Euro gekostet haben.

„So was noch nie gehabt“
Selbst die Servicemitarbeiter haben gesagt, dass sie so einen Fall noch nie gehabt haben“, erzählt die Mutter, nachdem sich die Familie an die „Krone“ gewandt hat. Denn aktuell geht ihre Wärmepumpe schon wieder nicht. Die Garantie ist nach knapp sechs Jahren abgelaufen. „Wir heizen gerade nicht, haben die Sorgen, dass uns noch mehr Kosten entstehen.“

Hersteller zeigt sich kulant
Die „Krone“ hat sich an den Hersteller, die Firma Vaillant, gewandt, und diese zeigte sich schnell bereit zu helfen. „Der gesamte bevorstehende Serviceeinsatz wird vollständig kostenfrei im Rahmen unserer Kulanz durchgeführt werden“, heißt es. Man wolle eine nachhaltige Lösung sicherstellen. Sollte es wider Erwarten weiter Probleme geben, sicherte man der Familie Hilfe zu.

Oberösterreich
08.03.2026 14:00
Oberösterreich

