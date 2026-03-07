A flood of lawsuits looms
Electric car didn’t go far enough: victory against corporation
The case concerns illegal deception regarding the capacity of an electric car's battery and thus its range, which was heard by the Steyr Regional Court. The lawyer representing the aggrieved car owner fears that other car brands may also have provided false information in their brochures. This means that the ruling, which is not yet legally binding, could trigger an avalanche of lawsuits.
Range is one of the main arguments for or against buying an electric car. In Upper Austria, for example, one in four newly registered cars is now an electric vehicle. One person who bought an electric car early on was an entrepreneur from the Mühlviertel region – and he has now taken legal action because he claims that the range, or more precisely the battery size, was misrepresented.
