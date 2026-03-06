Balkon-Solaranlage: Schritt für Schritt erklärt

Wer ein Balkonkraftwerk installieren möchte, steht vor einer lohnenden Aufgabe. Diese kompakten Solaranlagen ermöglichen es Mietern und Eigentümern gleichermaßen, eigenen Strom zu erzeugen und die Energiekosten zu senken. Im Jahr 2026 sind die rechtlichen Hürden niedriger denn je, die Technik ausgereifter und die Preise attraktiver geworden. Doch wie gelingt der Aufbau ohne Vorkenntnisse? Welche Komponenten werden benötigt, und worauf sollte bei der Installation geachtet werden?