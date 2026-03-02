Vorteilswelt
Angebot erweitert

Doppelt so oft von Innsbruck direkt nach Amsterdam

Tirol
02.03.2026 13:01
Dauergast am Innsbrucker Airport: Die Fluglinie Transavia.
Dauergast am Innsbrucker Airport: Die Fluglinie Transavia.(Bild: Christian Schöpf)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Gute Nachrichten für alle Städtereisende und insbesondere für Amsterdam-Liebhaber: Am Innsbrucker Flughafen wird das Flugangebot in die Hauptstadt der Niederlande im Sommer 2026 deutlich ausgebaut.

Innsbruck werde im kommenden Sommer bis zu viermal pro Woche an Amsterdam Schiphol angebunden. „Damit verdoppelt sich die bisherige Frequenz in den Sommermonaten. Der Ausbau stärkt die Erreichbarkeit Tirols für den holländischen Markt und erweitert zugleich die Reisemöglichkeiten für Passagiere aus der Region“, hieß es am Montag vonseiten des Airports.

Transavia bedient die Strecke Innsbrucker-Amsterdam.
Transavia bedient die Strecke Innsbrucker-Amsterdam.(Bild: Hubert Rauth)

Zunächst drei, dann vier Verbindungen
Ab Mitte April nehme die niederländische Fluggesellschaft und 100-prozentige KLM-Tochter Transavia für den gesamten Sommerflugplan einen dritten wöchentlichen Flug zwischen Innsbruck und Amsterdam auf. Von 29. Juni bis 23. August komme zusätzlich eine vierte wöchentliche Verbindung hinzu. „Mit dem Ausbau des Flugangebots erhöht sich die Kapazität zwischen Innsbruck und Amsterdam deutlich. Der Flughafen rechnet mit mehreren Tausend zusätzlichen Passagieren auf dieser Strecke.“

Eine starke Nachfrage kann die Basis für einen weiteren, schrittweisen Ausbau des Flugangebots in den kommenden Jahren sein.

Flughafen-Geschäftsführer Marco Pernetta

Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta

Bild: Christof Birbaumer

„Wir wünschen uns, dass die neuen Verbindungen gut angenommen werden. Eine starke Nachfrage kann die Basis für einen weiteren, schrittweisen Ausbau des Flugangebots in den kommenden Jahren sein“, freut sich auch Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta über die Erweiterung.

Internationale Anschlüsse
Die Nachfrage war in den vergangenen Jahren jedenfalls stets hoch. Die Niederlande und insbesondere Amsterdam zählen zu den Top-3-Destinationen am Flughafen Innsbruck, hieß es.

Die Angebotserweiterung wirke sich auch auf die Anschlussverbindungen aus. „Schon jetzt nutzen viele Transavia-Gäste das Drehkreuz Amsterdam Schiphol zum Weiterflug. Allein im vergangenen Jahr wechselten knapp 5000 Innsbruck-Passagiere dort auf internationale Anschlüsse.“

Tirol
02.03.2026 13:01
Tirol

