Doppelt so oft von Innsbruck direkt nach Amsterdam

„Wir wünschen uns, dass die neuen Verbindungen gut angenommen werden. Eine starke Nachfrage kann die Basis für einen weiteren, schrittweisen Ausbau des Flugangebots in den kommenden Jahren sein“, freut sich auch Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta über die Erweiterung.

Internationale Anschlüsse

Die Nachfrage war in den vergangenen Jahren jedenfalls stets hoch. Die Niederlande und insbesondere Amsterdam zählen zu den Top-3-Destinationen am Flughafen Innsbruck, hieß es.