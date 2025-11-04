So will Airport Innsbruck wichtige Strecken retten

Kostenreduktion um 75 Prozent: Die Bedingungen

Das Angebot an die AUA für die Wien-Strecke sieht einen Nachlass auf alle Airportkosten in Höhe von maximal 75 Prozent vor, wobei dieser Nachlass nicht an den Winterwochenenden zwischen Dezember und März gewährt wird. Es gilt auch nur unter zwei Bedingungen: Zum einen, dass die Flugstrecke dreimal täglich Jahres-durchgängig bedient wird, wobei eine Reduktion der Rotation auf zwei tägliche Flüge an sieben Wochen im Jahr erlaubt ist. Zum anderen ist dieses Angebot an die Bedienung der Frankfurt-Strecke gebunden, für deren Übernahme ein weiteres Angebot an die AUA vorliegt: