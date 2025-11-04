Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deal mit AUA

So will Airport Innsbruck wichtige Strecken retten

Tirol
04.11.2025 07:00
Zwei Angebote, mit denen das Flughafen-Management die AUA zum Einlenken bewegen will, liegen auf ...
Zwei Angebote, mit denen das Flughafen-Management die AUA zum Einlenken bewegen will, liegen auf dem Tisch.(Bild: AFP/JOE KLAMAR)

Wirtschaftlich und politisch schmerzen der ausgedünnte Wien-Flugplan und der Verlust der Frankfurt-Verbindung sehr. Der Schmerz ist so groß, dass der Flughafen nun zu millionenschweren Zugeständnissen bereit ist. 

0 Kommentare

Wirtschaftlich steht der Flughafen Innsbruck im Vergleich zu anderen Regionalflughäfen in Österreich nicht schlecht da: Wie berichtet, wurde für 2024 ein Jahresüberschuss von 6,1 Millionen Euro erwirtschaftet, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Jahr zuvor bedeutet. Dies ermöglicht eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafter (75,5% Stadt, 24,5% Land) in Höhe von vier Millionen Euro. Auch die Passagierzahlen zeigen wieder nach oben, nachdem sie durch den Wegfall der Frankfurt-Strecke und der Ausdünnung des Angebots nach Wien abgesackt waren.

Angebote an Fluglinie: „Krone“ kennt Details
Seit Monaten wird daher versucht, den Sinkflug abzufangen. Dazu wäre eine Reaktivierung der beiden Strecken notwendig. Doch die Verhandlungen mit dem AUA-Management gestalteten sich bis dato äußerst zäh. Nun liegen zwei Angebote auf dem Tisch, mit denen das Flughafen-Management die AUA doch noch zum Einlenken bewegen will. Der „Krone“ wurden alle Details dazu zugespielt.

Zitat Icon

Im Falle einer Angebotsannahme ist damit zu rechnen, dass die Wien-Strecke mit Jahresanfang 2026 dreimal täglich bedient wird, die Flugstrecke Frankfurt mit Beginn des Sommerflugplans im April 2026.

Flughafen-Protokoll

Kostenreduktion um 75 Prozent: Die Bedingungen
Das Angebot an die AUA für die Wien-Strecke sieht einen Nachlass auf alle Airportkosten in Höhe von maximal 75 Prozent vor, wobei dieser Nachlass nicht an den Winterwochenenden zwischen Dezember und März gewährt wird. Es gilt auch nur unter zwei Bedingungen: Zum einen, dass die Flugstrecke dreimal täglich Jahres-durchgängig bedient wird, wobei eine Reduktion der Rotation auf zwei tägliche Flüge an sieben Wochen im Jahr erlaubt ist. Zum anderen ist dieses Angebot an die Bedienung der Frankfurt-Strecke gebunden, für deren Übernahme ein weiteres Angebot an die AUA vorliegt:

Winterwochenenden sind umsatzstärkste Zeit
Unter der Bedingung, dass die AUA die Frankfurt-Strecke dreimal täglich ganzjährig bedient und einen Night-Stop mit Frühabflug gewährleistet, ist die Tiroler Flughafengesellschaft (TFG) bereit, der AUA auf die Frankfurt-Strecke ebenfalls einen Nachlass auf alle Airportkosten in Höhe von maximal 75% zu gewähren. Analog zu Wien gelte dies nicht für die Winterwochenenden. Dieser Nachlass entspreche einem Gegenwert von 4,95 Millionen Euro.

Lesen Sie auch:
NR Jakob Grüner (ÖVP) hat die Petition eingebracht.
Petition läuft weiter
Flughafen Innsbruck: Verkehrsministerium am Zug
24.10.2025
Kritik an Petition
„Flughafen Innsbruck wird bewusst krank geredet“
03.09.2025
Krone Plus Logo
Airport Innsbruck
Hochfliegende Pläne – und wie realistisch sie sind
27.07.2025

Paket des Flughafens ist zehn Millionen Euro wert
In Summe würde also der Flughafen also auf knapp zehn Millionen Euro verzichten, wenn die AUA im Gegenzug die Flugstrecken reaktiviert. Die TFG rechnet in diesem Fall mit einem Passagierzuwachs von rund 250.000 Personen und einer Umsatzsteigerung von 14,2 Millionen Euro pro Jahr – „wobei zu berücksichtigen ist, dass bei dem gekoppelten Angebot zwar die Selbstkosten der TFG gedeckt sind, jedoch keine großen Gewinne auf diesen Strecken erzielt werden“. Die Verhandlungen dazu sollten bis Ende Oktober abgeschlossen sein, hieß es.  

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.062 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
123.165 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
122.626 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf