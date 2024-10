Linzer Wirtshaus schlittert in 615.000-Euro-Pleite

„Die Insolvenzverwalterin wird rasch prüfen, ob eine Fortführung der Lokale ohne weitere Schäden für die Gläubiger möglich ist“, so Petra Wögerbauer vom KSV1870, der die Gläubiger vertritt. Zur Insolvenzverwalterin wurde Dr. Eva Meusburger-Streicher, Rechtsanwältin 4020 Linz, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung finden am 14.01.2025 am Landesgericht Linz statt. Am 21.02.2025 werden die Gläubiger am Landesgericht Linz über den beantragten Sanierungsplan verhandeln und abstimmen.