Traditionsgasthaus: Stadt kündigt Pächter fristlos

In der kommenden Sitzung des Linzer Stadtsenats am kommenden Donnerstag steht die Auflösung zweier Pachtverträge auf der Tagesordnung. Betroffen sind das Gastronomielokal Cubus, betrieben von der JENNER Gastro GmbH & Co KG, sowie der Oberwirt, welcher zuletzt von der Oberwirt GmbH & Co KG geführt wurde.