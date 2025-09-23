Wo bleiben konkrete Zahlen zum Wohnungsleerstand?

Acht Monate später ziehen die Grünen allerdings eine ernüchternde Zwischenbilanz: Von konkreten Zahlen und Maßnahmen sei bisher wenig zu sehen. Laut einer Erhebung der Stadtforschung hieß es zu Jahresbeginn, dass in Linz rund 10.000 Wohnungen länger als ein halbes Jahr ohne Wohnsitzmeldung seien – das soll damals etwa 8,4 Prozent des Bestands entsprochen haben.