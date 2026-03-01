Letzte Gondel verpasst: Urlauber in Bach ertrunken

In unwegsamem Gelände in Bach gestürzt

Aufgrund des weitläufigen Gebietes war eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz gekommen – jedoch ohne Erfolg. Die Crew des Polizeihubschraubers konnte den 21-Jährigen nur mehr tot bergen. Der Urlauber dürfte bei seinem Abstieg durch unwegsames Gelände zu Sturz gekommen sein. Dabei war er wohl in einen Bach gestürzt und dürfte ertrunken sein.