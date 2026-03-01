Letzte Gondel verpasst: Urlauber in Bach ertrunken

Ein junger Urlauber aus Polen ist auf dem Mölltaler Gletscher ums Leben gekommen. Er hatte die letzte Gondel verpasst und versuchte zu Fuß zur Talstation zu gelangen. Er konnte nur mehr tot geborgen werden.
Der 21-Jährige hatte Samstagnachmittag noch mit Skiern und Skischuhen versucht, in Richtung Tal zu kommen. Zunächst stand der Pole noch über das Smartphone mit seinem Bruder und Freunden in Kontakt, doch mit fortschreitender Stunde riss die Verbindung ab.
Kurz nach Mitternacht wurde der Urlauber von seinen Angehörigen als vermisst gemeldet. Die Bergrettungen Fragant, Winklern und Mallnitz wurden zur Suchaktion angefordert.
In unwegsamem Gelände in Bach gestürzt
Aufgrund des weitläufigen Gebietes war eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz gekommen – jedoch ohne Erfolg. Die Crew des Polizeihubschraubers konnte den 21-Jährigen nur mehr tot bergen. Der Urlauber dürfte bei seinem Abstieg durch unwegsames Gelände zu Sturz gekommen sein. Dabei war er wohl in einen Bach gestürzt und dürfte ertrunken sein.
