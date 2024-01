Wiener Mozart-Verkäufer pfeifen auf Auflagen

Dabei ist das harte Gewerbe seit 2019 eigentlich streng reglementiert. In der City gibt es seither fünf Orte, an denen bis zu sechs Verkäufer stehen dürfen. Unter anderem auf dem Stock-im-Eisen-Platz beziehungsweise am Graben, auf dem Michaelerplatz oder auch vor der Oper. Eine Sperrzone gibt es auf dem Stephansplatz, unmittelbar vor dem Dom. Doch auch diese wird von einigen schwarzen Schafen nicht eingehalten.