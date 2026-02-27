Interview with FPÖ leader
Kickl: “Basis for talks with shadow ÖVP and Kurz”
Herbert Kickl rarely gives interviews—this year, he has only given them to party-owned media outlets. In an interview with the "Krone," the FPÖ leader now explains when he expects new elections to be held and whether he will become federal president or governor of Carinthia, and he reveals why he is talking to the "shadow ÖVP" led by former Chancellor Sebastian Kurz.
"Krone": Mr. Kickl, we requested this interview on the occasion of the one-year anniversary of the collapse of the blue-black coalition talks on February 12, 2025. However, you only gave an interview about this to your own radio station, "Austria First." Does "Austria First" now generally come first?
Herbert Kickl: It was purely for scheduling reasons that the interview did not take place at that time. We did not cancel the interview, we only postponed it. As for "Austria First": We founded this patriotic radio station, so it is only logical that the party leader should also contribute to raising its profile.
