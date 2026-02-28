Vorteilswelt
Zweite Liga

FAC setzt Auswärtsserie bei Austria Salzburg fort

Fußball National
28.02.2026 17:08
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FAC ist in der laufenden Saison der zweiten Fußballliga auswärts weiter ungeschlagen. 

0 Kommentare

Die Floridsdorfer gewannen am Samstag bei Austria Salzburg 1:0 (1:0) und liegen als Tabellenvierter mit einem Spiel weniger nur noch drei Punkte hinter Tabellenführer SKU Amstetten. Lukas Gabbichler besorgte nach einem missglückten Rückpassversuch von Gabriel Marusic schon früh das Siegestor (5.).

Die Mannschaft von Trainer Sinan Bytyqi ist seit 26. September ungeschlagen und hat in den seither neun Spielen nur vier Gegentore einstecken müssen.

Fußball National
28.02.2026 17:08
Folgen Sie uns auf