FAC setzt Auswärtsserie bei Austria Salzburg fort

Die Floridsdorfer gewannen am Samstag bei Austria Salzburg 1:0 (1:0) und liegen als Tabellenvierter mit einem Spiel weniger nur noch drei Punkte hinter Tabellenführer SKU Amstetten. Lukas Gabbichler besorgte nach einem missglückten Rückpassversuch von Gabriel Marusic schon früh das Siegestor (5.).