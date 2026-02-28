FAC setzt Auswärtsserie bei Austria Salzburg fort

„Bei Rapid steht nicht der Erfolg im Mittelpunkt“
CANADI VOR ALTACH-HIT
Der FAC ist in der laufenden Saison der zweiten Fußballliga auswärts weiter ungeschlagen.
Die Floridsdorfer gewannen am Samstag bei Austria Salzburg 1:0 (1:0) und liegen als Tabellenvierter mit einem Spiel weniger nur noch drei Punkte hinter Tabellenführer SKU Amstetten. Lukas Gabbichler besorgte nach einem missglückten Rückpassversuch von Gabriel Marusic schon früh das Siegestor (5.).
Die Mannschaft von Trainer Sinan Bytyqi ist seit 26. September ungeschlagen und hat in den seither neun Spielen nur vier Gegentore einstecken müssen.
