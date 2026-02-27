Neuer Ligasponsor – alle jagen Leader Mattersburg!

Bereits heute startet Winterkönig Mattersburg mit einem Auswärtsspiel in Klingenbach in die Rückrunde der Fußball-Burgenlandliga. Das erklärte Ziel: Meistertitel und Aufstieg in die Ostliga. Vor dem Auftakt haben wir mit BFV-Präsident Johannes Wutzlhofer und Neo-Ligasponsor Stephan Sharma, CEO Burgenland Energie, über die Zukunft gesprochen.