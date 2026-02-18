Bahnhof Imst-Pitztal kommt jetzt auf die Schiene

Die Planungsleistungen belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro, getragen von ÖBB und Umlandgemeinden. Das Land schießt 430.000 Euro zu, wie der Verkehrs-LR René Zumtobel am Dienstag nach der Regierungssitzung informierte. Der Planungsstart für den Umbau markiere auch ein Bekenntnis zum zweigleisigen Ausbau im Oberland, mit dem der Zugtakt verdichtet und Kapazitäten nachhaltig erweitert werden sollen, hielt Zumtobel fest.