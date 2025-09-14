„Stopp von Bahnausbau Hiobsbotschaft für Tirol“

Empört reagierte Tirols Grünen-Chef Gebi Mair. Er spricht von einer „Hiobsbotschaft für Tirol“: „Das können wir nicht einfach so hinnehmen. Die Bevölkerung hat sich verlässliche Öffis verdient!“ Angesichts der täglichen Belastung und des Dauerstaus auf der Straße würden nur konkrete Maßnahmen für den Schienen-Ausbau helfen. „Ansonsten sind alle Versprechen nichts wert. In großen Gipfeln wird der Durchschlag beim Brenner Basistunnel für den internationalen Transitverkehr gefeiert. Aber beim Bahnnetz, mit dem die Bevölkerung täglich fährt, wird nun der Rotstift angesetzt.“