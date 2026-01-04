Schadstoffe in Innenräumen belasten die Atemwege!

In der kalten Jahreszeit verbringen wir die meiste Zeit drinnen. Um so wichtiger ist es, dass die Luft, die wir dort einatmen, sauber ist. Durch Kerzen oder schlecht gewarteten Kaminen kann die Schadstoffbelastung stark ansteigen. So sorgen Sie für bessere Raumluft.
Wir verbringen etwa 90 Prozent (im Winter noch mehr) unserer Zeit in Innenräumen. Dort können wir mitunter höheren Konzentrationen an Luftschadstoffen ausgesetzt sein als im Freien. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der britischen University of Bradford.
Die Wissenschafter stellten fest, dass beim Kochen oder Rauchen in Innenräumen kurzfristig Konzentrationen an Stickstoffdioxid und anderen Luftschadstoffen (vor allem auch Feinstaub) auftreten können, die wesentlich höher sind als der Gehalt an Schadstoffen in der Außenluft.
So stimmungsvoll offene Kamine, Kerzen und Räucherstäbchen gerade in der kalten Jahreszeit auch sein mögen, so sehr kann auch ihr unbedachter Einsatz zu ernsthaften Belastungen für den Organismus werden. Ist man dem Feinstaub, zum Beispiel durch einen Kamin im heimischen Wohnzimmer, dauerhaft ausgesetzt, können verschiedene akute und chronische Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Probleme und Krebserkrankungen die Folge sein. So kann man Belastungen reduzieren:
Die Belastung durch Verbrennen von Holz sollte übrigens nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Holzfeuer-Feinstaubpartikel enthalten kaum lösliche Metalle und ungewöhnlich viele polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Diese sind nachweislich krebserregend. Außerdem sind die Partikel so klein, dass sie besonders leicht tief in die Atemwege eindringen können und dort Schaden – vor allem bei Kindern – anrichten können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.