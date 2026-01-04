Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feinstaub & Co

Schadstoffe in Innenräumen belasten die Atemwege!

Gesund
04.01.2026 06:00
So gemütlich Kerzen und Kamin auch sind, sie können mitunter die Luft in Zimmern verschlechtern.
So gemütlich Kerzen und Kamin auch sind, sie können mitunter die Luft in Zimmern verschlechtern.(Bild: stock.adobe.com null)

In der kalten Jahreszeit verbringen wir die meiste Zeit drinnen. Um so wichtiger ist es, dass die Luft, die wir dort einatmen, sauber ist. Durch Kerzen oder schlecht gewarteten Kaminen kann die Schadstoffbelastung stark ansteigen. So sorgen Sie für bessere Raumluft.

0 Kommentare

Wir verbringen etwa 90 Prozent (im Winter noch mehr) unserer Zeit in Innenräumen. Dort können wir mitunter höheren Konzentrationen an Luftschadstoffen ausgesetzt sein als im Freien. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der britischen University of Bradford.

Die Wissenschafter stellten fest, dass beim Kochen oder Rauchen in Innenräumen kurzfristig Konzentrationen an Stickstoffdioxid und anderen Luftschadstoffen (vor allem auch Feinstaub) auftreten können, die wesentlich höher sind als der Gehalt an Schadstoffen in der Außenluft.

So stimmungsvoll offene Kamine, Kerzen und Räucherstäbchen gerade in der kalten Jahreszeit auch sein mögen, so sehr kann auch ihr unbedachter Einsatz zu ernsthaften Belastungen für den Organismus werden. Ist man dem Feinstaub, zum Beispiel durch einen Kamin im heimischen Wohnzimmer, dauerhaft ausgesetzt, können verschiedene akute und chronische Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Probleme und Krebserkrankungen die Folge sein. So kann man Belastungen reduzieren:

  • Wichtig ist, immer ausreichend und regelmäßig zu lüften
  •  Materialien meiden bzw. auszutauschen, die starke Ausdünstungen von problematischen Stoffen (Formaldehyd, Benzol, Toluol, Naphthalin) haben, wie etwa viele Farben, Lacke und Kleber, Teppichböden, Spanplatten.
  •  Achtung, Klimaanlagen können wahre Keimschleudern sein – regelmäßig warten lassen!
  •  Nicht rauchen! Umweltfreundliche Putzmittel verwenden.
  •  Grünpflanzen binden Staub und erhöhen die Luftfeuchtigkeit. Diese sollte zwischen 40 und 60% betragen.
  •  Auf Kerzen muss man nicht komplett verzichten, es sollte aber nicht täglich sein. Ein – bis zweimal in der Woche für wenige Stunden und anschließend gut durchlüften.
  • Die Funktion von Raumheizgeräten wie Holzöfen, Schwedenöfen und Kaminen sollte man regelmäßig überprüfen lassen: Sind Gerät und Abgasleitungen dicht? Ziehen die Abgase richtig ab? Holz heizen erzeugt jede Menge Schadstoffe.

Die Belastung durch Verbrennen von Holz sollte übrigens nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Holzfeuer-Feinstaubpartikel enthalten kaum lösliche Metalle und ungewöhnlich viele polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Diese sind nachweislich krebserregend. Außerdem sind die Partikel so klein, dass sie besonders leicht tief in die Atemwege eindringen können und dort Schaden – vor allem bei Kindern – anrichten können.

Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Karin Rohrer-Schausberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Experte klärt auf
Blut spenden: Wie es geht und warum es wichtig ist
Jaukerl für Gesundheit
Diese Schutzimpfungen sind für Erwachsene wichtig
Oh, du Stressige ...
Weihnachten: Zwischen Besinnlichkeit und Burnout
MdDS
Schwindel nach Bewegung: Das steckt oft dahinter
Das Ende der Angst
Mentalcoach verrät Methoden, um Ängste zu besiegen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
237.238 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
200.028 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
173.521 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Gesund
Feinstaub & Co
Schadstoffe in Innenräumen belasten die Atemwege!
Die Grippe ist zurück!
Optimale Versorgung des Körpers im Akutfall
Wintersport
Achten Sie auf guten Augenschutz in den Bergen!
Abnehmen lebensrettend
In diesem Alter entscheidet sich Ihr Herzrisiko
Neue Methode
Infektionen an künstlichen Gelenken rasch erkennen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf