4. Kriegsjahr: „Wegschauen ist keine Option“

Tierdrama zwischen Sperrmüll und Stillstand
Horror Wachtelfarm
Vier Jahre nach Kriegsbeginn warnt Cornelius Granig, Präsident der Ukraine-Hilfe, vor wachsender internationaler Müdigkeit, die Ukraine weiter zu unterstützen. Wegschauen sei keine Option: „Wenn die Ukraine fällt, kann sich der Krieg ausbreiten.“ Europa müsse die Ukraine auch sicherheitspolitisch als Schlüsselstaat begreifen – etwa bei Drohnen- und Cyberabwehr-Technologien. Mit Solidaritätskonzerten am Wiener Rathausplatz wurden in den vergangenen Jahren Tausende erreicht. Ob es heuer wieder ein Großevent gibt, hängt von der Unterstützung der Bundesregierung und der Wirtschaft ab. Wichtig bleibt zudem die Integration der fast 100.000 ukrainischen Flüchtlinge in Österreich in den Arbeitsmarkt. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.