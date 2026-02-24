4. Kriegsjahr: „Wegschauen ist keine Option“

Vier Jahre nach Kriegsbeginn warnt Cornelius Granig, Präsident der Ukraine-Hilfe, vor wachsender internationaler Müdigkeit, die Ukraine weiter zu unterstützen. Wegschauen sei keine Option: „Wenn die Ukraine fällt, kann sich der Krieg ausbreiten.“ Europa müsse die Ukraine auch sicherheitspolitisch als Schlüsselstaat begreifen – etwa bei Drohnen- und Cyberabwehr-Technologien. Mit Solidaritätskonzerten am Wiener Rathausplatz wurden in den vergangenen Jahren Tausende erreicht. Ob es heuer wieder ein Großevent gibt, hängt von der Unterstützung der Bundesregierung und der Wirtschaft ab. Wichtig bleibt zudem die Integration der fast 100.000 ukrainischen Flüchtlinge in Österreich in den Arbeitsmarkt. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!