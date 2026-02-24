Ex-Häftling als Pflegerin: Frau betäubt, bestohlen

Einen ungeheuerlichen Vorwurf äußerte eine kranke Frau in Wien-Floridsdorf: Die 66-Jährige erstattete bei der Polizei Anzeige, weil sie den starken Verdacht hegte, von ihrer Pflegeassistentin bestohlen worden zu sein. Was die Betroffene nicht erwartet hatte: Sie ließ eine vorbestrafte Frau mit Fußfessel in ihr Heim.