Kevin Durant jagt fünfte Olympia-Goldmedaille

Urteil steht fest! Diese Strafe fasst Rapid aus
Nach Derby-Eklat:
Kevin Durant visiert bei den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles zum fünften Mal Olympia-Gold mit dem amerikanischen Basketball-„Dream Team“ an.
„Ich liebe es, für Team USA zu spielen. Ich liebe es, mein Land zu repräsentieren“, sagte der 37-jährige Star der Houston Rockets nach dem 125:105-Heimsieg über Utah am Montag und erklärte, dass er sich beim US-Basketball-Verband um einen Platz im Team beworben habe.
Durant wäre im Sommer 2028 fast 40, doch das spielt für ihn keine Rolle. „Ich wollte meinen Namen nicht wegen der simplen Tatsache vom Tisch haben, weil ich älter bin und schon zuvor dabei war“, meinte Durant. In dieser Saison verzeichnete er fast 26 Punkte pro Spiel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.