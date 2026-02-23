Vorteilswelt
Roadshow in Schulen

„Wer lenkt die Likes?“: Digitale Kompetenz schützt

Niederösterreich
23.02.2026 15:00
Teschl- Hofmeister, Mikl-Leitner, Ministerin Klaudia Tanner mit Claus Zeppelzauer (ganz links) und Lukas Reutterer vom Haus der Digitalisierung
Teschl- Hofmeister, Mikl-Leitner, Ministerin Klaudia Tanner mit Claus Zeppelzauer (ganz links) und Lukas Reutterer vom Haus der Digitalisierung(Bild: NLK Pfeiffer)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Schulroadshow soll das Bewusstsein für digitale Mechanismen und Manipulation im Netz bei jungen Menschen schärfen. Der Startschuss dazu fällt in Amstetten.

Wer lenkt eigentlich die Likes? Dieser Frage wird ab dieser Woche im Rahmen einer niederösterreichweiten Schulroadshow des Hauses der Digitalisierung in Kooperation mit dem Verteidigungsministerium nachgegangen. Im Fokus stehen dabei jene digitalen Mechanismen, die den Alltag der jungen Menschen prägen. Vermittelt werden Grundlagen zu Social Media, Desinformation und Cybersicherheit.

Besser vor Manipulation geschützt
„Prävention bedeutet Aufklärung. Wenn Jugendliche verstehen, wie Algorithmen Inhalte steuern und welche Absichten dahinterliegen können, sind sie besser vor Manipulation geschützt“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Auch für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sind „digitale Kompetenzen eine Schlüsselressource für die Zukunft unseres Landes. Mit der Schulroadshow schaffen wir Bewusstsein für Manipulation im Netz.“

Tour durch die Schulen
Denn wer Hintergründe erkennt, könne Inhalte besser einordnen und Manipulationsversuche frühzeitig durchschauen, hält auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister fest. Los geht es am Dienstag in der HLW Amstetten, nächster Roadshow-Stopp ist am 26. Februar in der HAK Horn und am 17. März an der HTL in Wiener Neustadt.

