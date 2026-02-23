„Wer lenkt die Likes?“: Digitale Kompetenz schützt

Besser vor Manipulation geschützt

„Prävention bedeutet Aufklärung. Wenn Jugendliche verstehen, wie Algorithmen Inhalte steuern und welche Absichten dahinterliegen können, sind sie besser vor Manipulation geschützt“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Auch für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sind „digitale Kompetenzen eine Schlüsselressource für die Zukunft unseres Landes. Mit der Schulroadshow schaffen wir Bewusstsein für Manipulation im Netz.“