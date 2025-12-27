KI und Cybersicherheit verstärkt im Fokus

„Wer lenkt die Likes?“

Aber auch Menschen ab 55 Jahren, Frauen und auch Gemeinden (die bei der Umsetzung digitaler Lösungen Unterstützung bekommen) werden 2026 in den Fokus gerückt, um digitale Kompetenzen noch breiter in der Gesellschaft zu verankern. Und auch eine neue Schultour in Kooperation mit dem Bundesministerium für Landesverteidigung: „Wer lenkt die Likes?“ mit Themen wie digitaler Meinungsbildung, internationale Einflussnahme und Cyber-Risiken ist geplant. Neben dem Science Center sollen auch die Labore für digitale Technologien und Biotechnologie sowie der Escape-Room weitergeführt und laufend weiterentwickelt werden.