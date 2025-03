Von Cybermobbing bis zu Fake News lauern am Handy

Dafür geht Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister einen Schritt weiter, denn neben Verboten braucht es Möglichkeiten: „Unser Ansatz in NÖ ist, in den Schulen Handykompetenz zu vermitteln. Das beinhaltet die richtige Nutzung des Smartphones, den sinnvollen Einsatz im Rahmen des Unterrichts, das Erkennen von Fake News in den Sozialen Medien und vieles mehr“, so Teschl-Hofmeister.