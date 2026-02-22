„Spring Awakening“: Düster, dunkel, deprimierend

Die jungen Darsteller (herausragend „Melichor“ Paul Aschenwald, „Moritz“ Til Ormeloh, „Ilse“ Hannah Severin, „Martha“ Isabel Saris) spielen, turnen, kämpfen, singen sich die Seele aus dem Leib und beeindrucken vor allem in den Spielszenen, die ihnen Möglichkeit zur Rollenentfaltung bieten. Ob die heutige Jugend mit dem aus der Zeit gefallenen Depri-Stoff etwas anzufangen weiß? Die Volksoper spricht dazu eine Triggerwarnung in Sachen Gewalt und Suizid aus und empfiehlt den Besuch erst ab 13 Jahren – besser wäre wohl ab 15.