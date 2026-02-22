Kompletter Wahnsinn! 99ers drehen Hit gegen KAC

Spiel in elf Minuten gedreht

Im Schlussdrittel war der Bann nach vier Minuten aber gebrochen: Marcus Vela zog trocken ab und traf zum Anschlusstreffer für seine 99ers. Das Publikum war sofort wieder voll da, machte ordentlich Stimmung. Und in Minute 52 flog im Liebenauer Bunker dann fast das denkmalgeschützte Dach weg: Mit einem Bauerntrick traf Chris Collins zum Ausgleich! Doch es ging sogar noch lauter – Lukas Haudum behauptete nur drei Minuten später gegen drei Kärntner den Puck, legte perfekt auf Neuzugang Kevin Conley auf und der traf zur 3:2-Führung! Nachdem die 99ers dann kurz vor Ende eine Unterzahl überstanden hatten, machte dann Josh Currie 55 Sekunden mit einem Treffer ins leere Tor den Deckel drauf. Die Messe war gelesen, die 99ers drehten eine verrückte Partie gegen den KAC zu einem 4:2-Sieg. „Unser Bunker, unser Bunker, hey, hey“, kam es von der Tribüne. Genauso wie „Auf wiedersehen, auf Wiedersehen!“