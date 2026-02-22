Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus 0:2 wurde ein 4:2

Kompletter Wahnsinn! 99ers drehen Hit gegen KAC

Steiermark
22.02.2026 20:40
Die Schiris hatten im Schlager zwischen den 99ers und dem KAC alle Hände voll zu tun.
Die Schiris hatten im Schlager zwischen den 99ers und dem KAC alle Hände voll zu tun.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Ausverkaufter Bunker! 4126 Eishockey-Fans wollten sich am Sonntag den Kracher zwischen den 99ers und dem KAC nicht entgehen lassen. Und sie mussten ihr Kommen nicht bereuen. Denn beide Teams boten ihnen schon einen Vorgeschmack auf die sich nahenden Play-offs. Über einen unfassbaren 4:2-Sieg durften am Ende dann die Cracks aus Graz jubeln.

0 Kommentare

Das war mehr als nur ein kleiner Vorgeschmack auf die sich nahenden Play-offs! Seit mehr als sechs Wochen war der ewige Schlager zwischen den 99ers und dem KAC bereits ausverkauft. Für den ersten Hingucker sorgten die steirischen Anhänger schon vor dem ersten Bully: Mit einer eigenen Choreografie wurden ihre Grazer auf dem Eis feierlich begrüßt. Dazu sorgte ein Trompeter auf der Tribüne für den richtigen Takt.

Die Spieler wurden mit einer tollen Choreografie begrüßt.
Die Spieler wurden mit einer tollen Choreografie begrüßt.(Bild: Sepp Pail)

Die Gesangsduelle zwischen den 4126 Fans aus der Steiermark und Kärnten taten ihr Übriges für eine Gänsehaut-Atmosphäre. Doch jubeln konnten vorerst nur die knapp 500 aus dem benachbarten Bundesland. In Minute acht stand Schwinger plötzlich allein vor Goalie Lagace und schoss trocken ein. Die 99ers ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und erspielten sich einige hochkarätige Chancen. Rein gehen wollte in einem temporeichen und von immer wieder kleinen Reibereien begleiteten Hit vorerst jedoch keine.

Marcus Vela und die 99ers bissen sich lange an KAC-Goalie Sebastian Dahm die Zähne aus – nach 44 ...
Marcus Vela und die 99ers bissen sich lange an KAC-Goalie Sebastian Dahm die Zähne aus – nach 44 Minuten traf der Stürmer dann aber zum 1:2.(Bild: Sepp Pail)

„Vor dieser Kulisse macht es richtig Spaß zu spielen. Wir müssen aber weiter Gas geben und den Druck hochhalten“, meinte Kasper Kotkansalo nach Drittel eins. Ausgerechnet dem Verteidiger unterlief nach 37 Minuten im Aufbau ein Abspielfehler – Klagenfurts Teves sagte artig „Danke“ und baute die Führung mit Hilfe der Innenstange aus.

Spiel in elf Minuten gedreht
Im Schlussdrittel war der Bann nach vier Minuten aber gebrochen: Marcus Vela zog trocken ab und traf zum Anschlusstreffer für seine 99ers. Das Publikum war sofort wieder voll da, machte ordentlich Stimmung. Und in Minute 52 flog im Liebenauer Bunker dann fast das denkmalgeschützte Dach weg: Mit einem Bauerntrick traf Chris Collins zum Ausgleich! Doch es ging sogar noch lauter – Lukas Haudum behauptete nur drei Minuten später gegen drei Kärntner den Puck, legte perfekt auf Neuzugang Kevin Conley auf und der traf zur 3:2-Führung! Nachdem die 99ers dann kurz vor Ende eine Unterzahl überstanden hatten, machte dann Josh Currie 55 Sekunden mit einem Treffer ins leere Tor den Deckel drauf. Die Messe war gelesen, die 99ers drehten eine verrückte Partie gegen den KAC zu einem 4:2-Sieg. „Unser Bunker, unser Bunker, hey, hey“, kam es von der Tribüne. Genauso wie „Auf wiedersehen, auf Wiedersehen!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
22.02.2026 20:40
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SteiermarkKärnten
KAC
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Chaos am Münchner Flughafen führte dazu, dass etwa 500 Passagierinnen und Passagiere eine ganze ...
Schneechaos in München
500 Passagiere harrten ganze Nacht in Flugzeug aus
Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
452.211 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.401 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
154.265 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
1697 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1532 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1117 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf