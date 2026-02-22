Kärntner Duo zittert um sportliches Überleben

Mit viel Einsatz arbeitete sich Kärntens Beachvolleyball-Duo Xandi Huber und Robin Seidl in der Weltrangliste nach oben. „Mittlerweile sind wir so weit, dass wir bei Challenger-Events zumindest die Quali spielen können – teilweise wären wir fix im Hauptbewerb dabei“, erzählt Huber, der mit seinem Partner auf Platz 56 der Weltrangliste steht und damit auch Österreichs Nummer drei ist.