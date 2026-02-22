Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nummer 3 Österreichs

Kärntner Duo zittert um sportliches Überleben

Kärnten
22.02.2026 16:59
(Bild: Rainer Mirau)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Gemeinsam waren Xandi Huber und Robin Seidl 2013 auf Platz sieben der Weltrangliste, belegten 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio den neunten Platz. Jetzt, ein Jahr nach dem Revival der erfolgreichen Partnschaft gibt‘s finanzielle Probleme.

0 Kommentare

Mit viel Einsatz arbeitete sich Kärntens Beachvolleyball-Duo Xandi Huber und Robin Seidl in der Weltrangliste nach oben. „Mittlerweile sind wir so weit, dass wir bei Challenger-Events zumindest die Quali spielen können – teilweise wären wir fix im Hauptbewerb dabei“, erzählt Huber, der mit seinem Partner auf Platz 56 der Weltrangliste steht und damit auch Österreichs Nummer drei ist.

Zitat Icon

Aktuell wissen wir nicht, wie wir finanziell überleben sollen.

Xandi HUBER

Doch jetzt hängt die Saison am seidenen Faden. „Interwetten“ stieg als Hauptsponsor aus, ein Ersatz ist derzeit nicht in Sicht. „Aktuell wissen wir nicht, wie wir finanziell überleben sollen“, bestätigt Huber, der im März in Indien im Hauptbewerb starten wollte. „Aber alleine die Reise zum Turnier würde unser ganzes Budget ausreizen.“

Vertrag beim Heer nicht verlängert
Denn bei Seidl (36) kam erschwerend hinzu, dass sein Vertrag als Heeressportler nach acht Jahren nicht verlängert wurde. Neben dem Sport macht das Duo aktuell das Studium fertig – Huber schreibt die Bachelor-Arbeit in „Medien und Kommunikationswissenschaften“ und Seidl ist beim Jus-Studium ziemlich weit.

Lesen Sie auch:
Nach dem Diebsahl des Preisgeldes ist die Brieftasche von Robin Seidl leer – Partner Xandi Huber ...
Krone Plus Logo
Olympia-Duo sauer
Beach-Assen nach Ankunft in Wien Preisgeld geklaut
18.04.2025

Sollte sich kein Sponsor finden, wird das Duo vorerst vermehrt auf der heimischen Tour spielen: „Weil wir dann keine andere Wahl hätten – aber ich traue uns schon noch etwas zu“, betont der 40-jährige Xandi.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
22.02.2026 16:59
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
451.162 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.092 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
152.931 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1065 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
876 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Mehr Kärnten
Nummer 3 Österreichs
Kärntner Duo zittert um sportliches Überleben
Köstlich künstlich
Augenschmaus statt Gaumenfreude zum Angeben
„Lebe nicht mehr lang“
Im Rollstuhl: Ex-Schiri muss nun um Spenden bitten
Polit-Diskussion
Studie zu Obdachlosigkeit in Villach gefordert
Totalschaden
Alkolenker (21) verunfallt: ohne Schein unterwegs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf