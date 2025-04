Beach-Assen nach Ankunft in Wien Preisgeld geklaut

Der Weg nach oben ist im Beachvolleyball hart. Weil das reaktivierte Olympia-Duo Xandi Huber und Robin Seidl zurzeit noch wenige Punkte hat, muss es auf der Future-Ebene antreten. In Thailand holte man vorige Woche Platz zwei, obwohl es spielerisch noch nicht wirklich lief. In Songkhla gab’s dafür nur 700 Dollar Preisgeld. Das hätte nicht einmal ausgereicht, um die Flüge und das Appartement zu bezahlen. Doch nach der Ankunft in Wien kam’s noch schlimmer.