Trauer um früheren ärztlichen Direktor

Der gebürtige Kärntner Magometschnigg stammte aus einer musikalischen Familie und wollte ursprünglich Pianist werden. 1994 trat der Gefäßchirurg in den Dienst der Landeskliniken ein, war Primararzt, später ärztlicher Direktor und Dekan an der medizinischen Privatuniversität. Er wurde als verlässliche Führungskraft geschätzt. Mit Ende 2017 war Magometschnigg in den Ruhestand getreten.