Trauer um früheren ärztlichen Direktor

Salzburg trauert um Heinrich Magometschnigg. Er wurde 73 Jahre alt. Der Mediziner war ärztlicher Direktor im Salzburger Uniklinikum und gestaltete so die Versorgung im Bundesland mit.
„Er hat über viele Jahrzehnte hinweg die medizinische Entwicklung des Universitätsklinikums entscheidend mitgestaltet und geprägt“, so die Landeskliniken in einer Reaktion auf die traurige Nachricht.
Der gebürtige Kärntner Magometschnigg stammte aus einer musikalischen Familie und wollte ursprünglich Pianist werden. 1994 trat der Gefäßchirurg in den Dienst der Landeskliniken ein, war Primararzt, später ärztlicher Direktor und Dekan an der medizinischen Privatuniversität. Er wurde als verlässliche Führungskraft geschätzt. Mit Ende 2017 war Magometschnigg in den Ruhestand getreten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.