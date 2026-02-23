Palfinger baut Kooperation mit indischer Firma aus

Palfinger und die indische TVS Mobility Group haben eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet. Die Vereinbarung schafft den Rahmen für eine engere Zusammenarbeit in Logistik, Service und Vertrieb in Indien und unterstützt die Wachstumsziele des Salzburger Unternehmens bis 2030...
Indiens wachsender Bedarf an Hebe- und Logistiklösungen bildet die Grundlage für die erweiterte Zusammenarbeit zwischen Palfinger und der TVS Mobility Group. Das unterzeichnete Memorandum of Understanding regelt mögliche Kooperationen in Supply-Chain-Lösungen, Lagerhaltung, Vermietung, Händler- und Servicenetz sowie im Verteidigungsbereich.
Ziel ist es, Ersatzteile schneller bereitzustellen, Serviceabläufe zu vereinfachen und die Reaktionszeiten im Markt zu verkürzen. Im Rahmen der Strategie 2030+ plant Palfinger, Umsatzpotenziale von bis zu 300 Millionen Euro zu erschließen.
Dazu wurden ein Global Development Center in Pune eröffnet und die Planungen für ein eigenes Werk in der Industriezone Ranjangaon gestartet, um Entwicklung und Fertigung stärker vor Ort zu verankern.
