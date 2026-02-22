Schnee machte Kinderträume wie früher möglich

Beherzte Initiativen verwirklichten angesichts der Schneemengen wieder Spaß für die Jüngsten wie früher: St. Martins Bürgermeister Jürgen Karall etwa sperrte die Brunnengasse frühmorgens schon ab, damit alle Kinder im Ort die Möglichkeit zum sicheren Rodeln wahrnehmen konnten, wie das in den vergangenen Jahrzehnten immer üblich war. Ein herrlicher Winterspaß für Groß und Klein.