Schnee machte Kinderträume wie früher möglich

Einige Erwachsene machten sich am Freitag rechtzeitig Gedanken darum, wie die Schneepracht den Kleinsten die Freizeit bunter machen könnte. Wunderschöne Ideen lockten Alt und Jung zur Bewegung im herrlichen Winter-Flair.
Beherzte Initiativen verwirklichten angesichts der Schneemengen wieder Spaß für die Jüngsten wie früher: St. Martins Bürgermeister Jürgen Karall etwa sperrte die Brunnengasse frühmorgens schon ab, damit alle Kinder im Ort die Möglichkeit zum sicheren Rodeln wahrnehmen konnten, wie das in den vergangenen Jahrzehnten immer üblich war. Ein herrlicher Winterspaß für Groß und Klein.
Die Freiwillige Feuerwehr Siegendorf sorgte nach den anstrengenden Einsätzen vom Freitag am Abend noch für ein Wintermärchen und leuchtende Augen: Spontan hatten die Florianis die Idee, am Hügel „Skradnji Brig“ ein Nachtrodeln für alle Bewohner der Umgebung zu ermöglichen.
Kurzfristig stimmten sie sich mit Bürgermeisterin Rita Stenger ab. Die gab ihr Okay und dann ging es los: Schnell wurde ein Social Media-Posting mit einer künstlich generierten Zeichnung erstellt und in kürzester Zeit die Veröffentlichung 28.000 Mal aufgerufen.
Professionelle Beleuchtung beim Rutschen
Die Feuerwehr rückte aus, um die Rodelpiste mit Lichtsystemen und Strahlern perfekt auszuleuchten. Im Hintergrund blieben die Helfer weiterhin bereit für etwaige Einsätze. Rund 200 Besucher kamen vorbei und genossen heiße Getränke und Leberkäs-Semmerln gegen eine freie Spende. Viele kamen sogar ohne Rodel, um einfach das stimmungsvolle Winterwunder zu genießen.
