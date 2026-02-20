Vorteilswelt
Warnung für Follower

Influencerin: „Bin gerade fast an Toast erstickt“

Viral
20.02.2026 19:19
Ein simpler Toast wurde für Influencerin „Carmushka“ beinahe zur Todesfalle.
Ein simpler Toast wurde für Influencerin „Carmushka“ beinahe zur Todesfalle.(Bild: stockadobe.com/STUDIO OMG)
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Von Charlotte Sequard-Poyer

Mit zitternden Händen und einem angebissenen Toastbrot in der Hand stellt sich die deutsche Influencerin Carmen Kroll vor die Handykamera und berichtet am Freitag: „Das ist kein Scherz, ich bin gerade fast an einem Stück Toast erstickt.“

Carmen Kroll, Unternehmerin und Influencerin, lässt täglich 1,2 Millionen Follower auf dem Instagram-Kanal „Carmushka“ an ihrem Alltag teilhaben. Am Freitag wendet sie sich mit einer eindringlichen Warnung an ihre Fans: „Das ist dein Zeichen, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen“, so Kroll.

„Keinen Zentimeter mehr Luft bekommen“
In einem Video berichtet die 33-Jährige, dass sie beim Stufensteigen ein Toastbrot gegessen und sich dabei verschluckt habe. „Ich habe keinen Zentimeter mehr Luft bekommen“, so Kroll, die in dem Moment alleine zu Hause war.

Sie habe sich daraufhin mehrmals mit „voller Wucht gegen das Treppengeländer geworfen“ und sich so womöglich selbst das Leben gerettet. 

In ihrem Posting teilt die Influencerin dann noch Tipps, die beim Verschlucken helfen können: „Wenn es ernst wird: Ruf sofort 112 an, auch wenn du kaum sprechen kannst.“

Viral
20.02.2026 19:19
