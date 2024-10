Nach zwei Jahren Pause sperrt Konditor wieder auf

Die Dichtungen beim Geschirrspüler mussten getauscht werden, die Kaffeemaschine wurde generalüberholt und wieder aufgestellt, am Montag wurden Pralinen und Lebkuchen sowie Kaffee geliefert, ehe am Dienstag, 15. Oktober, um 9 Uhr die Jindrak-Filiale an der Ecke Krankenhausstraße/Eisenhandstraße in Linz wieder aufgesperrt wird.