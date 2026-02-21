Absonderliches Wahlrecht

Dabei ist das amerikanische Wahlrecht aus europäischer Sicht mehr als absonderlich. Um in den USA wählen zu können, muss man sich im Vorhinein registrieren lassen, dann reicht teils auch ein Bankauszug, um sich vor der Stimmabgabe auszuweisen. Trump fordert jetzt, dass jeder Wähler einen amerikanischen Ausweis vorlegen müsse – also etwa einen Reisepass und nicht bloß einen Bankauszug oder einen Führerschein, den theoretisch auch Ausländer haben können.