William Shatner (94) ins Krankenhaus eingeliefert

Große Sorge um „Star Trek“-Ikone William Shatner: Der 94-jährige Schauspieler wurde Berichten zufolge am späten Mittwochnachmittag nach einem medizinischen Notfall mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Nach Informationen aus dem Umfeld handelte es sich um Probleme mit dem Blutzucker.
Der aus der Kultserie bekannte Darsteller des Captain Kirk befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in seinem Haus in Los Angeles. Er selbst soll den Notruf gewählt haben, woraufhin ein Rettungswagen der Feuerwehr eintraf und ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte.
Dort werde Shatner nach Angaben von Insidern untersucht und erhole sich inzwischen. „Er ruht sich aus und es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, heißt es aus seinem Umfeld.
Trotz seines hohen Alters ist Shatner weiterhin aktiv: Noch im vergangenen Monat trat er auf der Fan-Convention Dragon Con in Atlanta auf und arbeitet an weiteren Projekten.
Mit 90 Jahren ist der Schauspieler 2021 als ältester All-Reisender bisher an Bord einer „New Shepard“-Raumkapsel der Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All geflogen.
Hautkrebs besiegt, Tinnitus seit Explosion
Im März 2024 machte Shatner öffentlich, dass er an einem fortgeschrittenen Hautkrebs erkrankt war. Ein zunächst harmlos wirkender Knoten unterhalb seines rechten Ohrs stellte sich nach einer zweiten ärztlichen Untersuchung als Melanom im Stadium 4 heraus.
„Man sagte mir, ich hätte vielleicht nur noch fünf Monate, falls die Behandlung nicht anschlägt“, erinnerte sich der Schauspieler. Eine Operation und eine intensive Immuntherapie retteten ihm das Leben – inzwischen gilt Shatner als krebsfrei.
Bereits seit Jahrzehnten kämpft der „Boston Legal“-Star zudem mit chronischem Tinnitus, ausgelöst durch eine Explosion am Set der „Star Trek“-Folge Arena im Jahr 1967. Die dauerhaften Ohrgeräusche begleiten ihn bis heute.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.