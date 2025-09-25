William Shatner (94) ins Krankenhaus eingeliefert

Die „Star Trek“-Crew 1988 nach einem Dreh im Paramount Studio - von links: James Doohan, DeForest Kelley, Walter Koenig, William Shatner, George Takei, Leonard Nimoy und Nichelle Nichols. Heute leben von dieser legendären Besetzung nur noch Shatner, Koenig und Takei – Doohan, Kelley, Nimoy und Nichols sind inzwischen verstorben. (Bild: AP/Bob Galbraith)