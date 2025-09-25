Vorteilswelt
Sorge um Captain Kirk

William Shatner (94) ins Krankenhaus eingeliefert

Society International
25.09.2025 08:57
Der Schauspieler, weltbekannt als Captain James T. Kirk, musste nach einem medizinischen Notfall ...
Der Schauspieler, weltbekannt als Captain James T. Kirk, musste nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus eingeliefert werden.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Tommaso)

Große Sorge um „Star Trek“-Ikone William Shatner: Der 94-jährige Schauspieler wurde Berichten zufolge am späten Mittwochnachmittag nach einem medizinischen Notfall mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Nach Informationen aus dem Umfeld handelte es sich um Probleme mit dem Blutzucker.

Der aus der Kultserie bekannte Darsteller des Captain Kirk befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in seinem Haus in Los Angeles. Er selbst soll den Notruf gewählt haben, woraufhin ein Rettungswagen der Feuerwehr eintraf und ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte.

Dort werde Shatner nach Angaben von Insidern untersucht und erhole sich inzwischen. „Er ruht sich aus und es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, heißt es aus seinem Umfeld.

Die „Star Trek“-Crew 1988 nach einem Dreh im Paramount Studio - von links: James Doohan, ...
Die „Star Trek“-Crew 1988 nach einem Dreh im Paramount Studio - von links: James Doohan, DeForest Kelley, Walter Koenig, William Shatner, George Takei, Leonard Nimoy und Nichelle Nichols. Heute leben von dieser legendären Besetzung nur noch Shatner, Koenig und Takei – Doohan, Kelley, Nimoy und Nichols sind inzwischen verstorben.(Bild: AP/Bob Galbraith)

Trotz seines hohen Alters ist Shatner weiterhin aktiv: Noch im vergangenen Monat trat er auf der Fan-Convention Dragon Con in Atlanta auf und arbeitet an weiteren Projekten.

Mit 90 Jahren ist der Schauspieler 2021 als ältester All-Reisender bisher an Bord einer „New Shepard“-Raumkapsel der Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All geflogen.

Hautkrebs besiegt, Tinnitus seit Explosion
Im März 2024 machte Shatner öffentlich, dass er an einem fortgeschrittenen Hautkrebs erkrankt war. Ein zunächst harmlos wirkender Knoten unterhalb seines rechten Ohrs stellte sich nach einer zweiten ärztlichen Untersuchung als Melanom im Stadium 4 heraus.

„Man sagte mir, ich hätte vielleicht nur noch fünf Monate, falls die Behandlung nicht anschlägt“, erinnerte sich der Schauspieler. Eine Operation und eine intensive Immuntherapie retteten ihm das Leben – inzwischen gilt Shatner als krebsfrei.

Bereits seit Jahrzehnten kämpft der „Boston Legal“-Star zudem mit chronischem Tinnitus, ausgelöst durch eine Explosion am Set der „Star Trek“-Folge Arena im Jahr 1967. Die dauerhaften Ohrgeräusche begleiten ihn bis heute.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
