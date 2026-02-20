„Ein Wahnsinn, was Hodgkinson alles draufhat!“

In Ostrava hatte sie diese Norm am dritten 3. Februar in 2:00,97 um gerade einmal sieben Hundertstel verfehlt. Mit dieser Zeit liegt sie im Qualifikations-Ranking für die Hallen-WM derzeit auf dem 27. Platz. Limit-Schluss ist in gut zwei Wochen (8. März). Da jedoch nur 30 Läuferinnen in Torun startberechtigt sind, greift Caro Bredlinger am Samstag das Limit erneut an. Je nachdem, wie es ihr danach geht, startet sie noch über 1500 m, um die Norm für die Staatsmeisterschaften eine Woche später in der Tasche zu haben.