Notruf vom Nordpol – das große Schweigen des Eises

Der Hilferuf kommt aus einer Welt, die kaum jemand je betreten wird – und doch geht er uns alle an. Hoch oben im ewigen Weiß der Arktis zerbricht ein uraltes Gleichgewicht. Was jahrtausendelang stabil war, gerät nun ins Wanken. Der WWF schlägt Alarm: Die Tierwelt des Nordens kämpft ums Überleben – gegen Hitze, Hunger und den Hunger der Industrie.

„Als hätten es die Tiere nicht schon hart genug“, warnt Artenschutzexperte Georg Scattolin. „Politische Interessen und Ressourcengier machen es ihnen noch schwerer, Nachwuchs großzuziehen und Nahrung zu finden.“