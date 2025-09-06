Vorteilswelt
„Weiterhin angespannt“

Sylvie Meis denkt täglich an Brustkrebs

Society International
06.09.2025 16:02
Moderatorin Sylvie Meis hat über ihre frühere Brustkrebserkrankung gesprochen.
Moderatorin Sylvie Meis hat über ihre frühere Brustkrebserkrankung gesprochen.(Bild: glomex)

Obwohl sie ihre Brustkrebs-Diagnose bereits vor vielen Jahren bekommen hat, denkt Moderatorin Sylvie Meis noch täglich an die Krankheit. „Manchmal nur wenige Sekunden, manchmal länger“, sagte die 47-Jährige in einem Interview.

Auch wenn die Angst vor einer Wiedererkrankung mit der Zeit nachlasse, sei sie „weiterhin rund um die regelmäßigen Nachsorgeuntersuchungen sehr nervös und angespannt“, sagte Meis.

Gleichzeitig sieht sie auch positive Veränderungen durch die schwere Erkrankung vor 16 Jahren. „Ohne dieses herausfordernde Erlebnis hätte ich mein Leben nicht so neu aufgestellt, wie ich es getan habe. Ich habe es geschafft, mir meine eigene Karriere aufzubauen, unabhängig zu sein und ein Leben für mich zu formen, was mir unter anderen Umständen mit 31 Jahren womöglich nicht gelungen wäre.“

Die gebürtige Niederländerin präsentiert die neue Staffel des Reality-Formats „Love Island VIP“, die laut ihr „mega-emotional, mega-hot und mega-glamoröus“ werde. Zu sehen ist das Format seit 4. September beim Streamingdienst RTL+, wöchentlich gibt es neue Folgen.

Meis ist auch als Model tätig und kreierte Schmuck, Unterwäsche und Bademode.

