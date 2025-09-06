Sylvie Meis denkt täglich an Brustkrebs

Gleichzeitig sieht sie auch positive Veränderungen durch die schwere Erkrankung vor 16 Jahren. „Ohne dieses herausfordernde Erlebnis hätte ich mein Leben nicht so neu aufgestellt, wie ich es getan habe. Ich habe es geschafft, mir meine eigene Karriere aufzubauen, unabhängig zu sein und ein Leben für mich zu formen, was mir unter anderen Umständen mit 31 Jahren womöglich nicht gelungen wäre.“



Hier sehen Sie ein Posting von Sylvie Meis zur Sendung „Love Island VIP“: