Österreichs Böden teils immer noch belastet

Karten des Umweltbundesamts zeigen, wo und in welchem Ausmaß Österreichs Böden mit Cäsium-137 im Laufe der letzten 40 Jahre belastet waren und bis heute noch sind. Diese stehen für die Jahre 1986 bis 2026 (rechnerisch ermittelt) in Zehnjahresschritten als Download zur Verfügung, wurde in einer Aussendung betont. Cäsium-137 ist von den freigesetzten radioaktiven Stoffen das langlebigste und damit ein wichtiger Indikator für die langfristige Belastung der Umwelt. Die regionalen Unterschiede sind auf die Niederschlagsmengen in den Tagen nach dem Reaktorunfall zurückzuführen, erläuterte das Umweltbundesamt.