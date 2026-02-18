Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Finanzfiasko in Matrei

„Totalversagen bis hinauf zum Landeshauptmann“

Tirol
18.02.2026 17:00
(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Der Rechnungshofbericht zum Finanzdesaster in Matrei in Osttirol birgt jede Menge Zündstoff – den die Opposition im Landtag nicht ungenutzt lassen will. Ein „Schutzschirm für den ÖVP-Bürgermeister“ sei der Grund, warum es überhaupt so weit kommen konnte.  

0 Kommentare

Über drei Jahrzehnte der Regentschaft von Andreas Köll als Bürgermeister von Matrei in Osttirol wurde ein Schuldenberg von 38 Millionen Euro aufgetürmt, der die Gemeinde 2022 fast ruiniert hätte, wäre das Land nicht mit 6,6 Millionen Euro Steuergeld eingesprungen. Wie es so weit kommen konnte, ist Gegenstand eines kürzlich präsentierten Berichts des Bundesrechnungshofes. Die Opposition im Landtag aus FPÖ, Grüne, Liste Fritz und Neos will keinesfalls zur Tagesordnung übergehen.

Bericht ist erst der Anfang
Eine lückenlose Aufklärung und ein klares Benennen der Verantwortlichen soll nun im März im Kontrollausschuss erfolgen. Vorsitzender ist FP-Chef Markus Abwerzger. „Der Rechnungshofbericht ist der Anfang, nicht das Ende der Aufarbeitung dieses ÖVP-Skandals“, sagte Abwerzger.

Zitat Icon

So ein Debakel wäre ohne politischen Schutz für den ÖVP-Amigo Köll nicht möglich gewesen.

Markus Sint, Liste Fritz 

Prominente Auskunftspersonen
Persönlich erscheinen werden Vertreter des Rechnungshofes, des Justiziariates, der Gemeindeaufsicht und auch Alt-BM Köll – „das rechne ich ihm hoch an“, sagte Abwerzger. Zudem sollen auch Alt-LH Günther Platter, der damalige LR Hannes Tratter und Ex-BH Olga Reisner als Auskunftspersonen geladen werden. Man werde sich „viel Zeit nehmen“, aber Tribunal solle es keines werden, betonte Abwerzger.

Der Bericht sei „klar, vernichtend und absolut besorgniserregend“, sagte Jurist Abwerzger: „Jedes private Unternehmen, das so handelt, landet automatisch vor dem Richter.“ Warnhinweise habe es genug gegeben.

„Totalversagen bis hinauf zum Landeshauptmann“
„Kein Kontroll-, sondern ein Totalversagen bis hinauf zu Alt-LH Platter“ ortete Markus Sint, Liste-Fritz-Klubchef. „So ein Debakel wäre ohne politischen Schutz für den ÖVP-Amigo Köll nicht möglich gewesen“, ist der Fritz-Politiker überzeugt: „Entsetzlich ist: Keiner hat Verantwortung übernommen, niemand hat sich entschuldigt.“

Lesen Sie auch:
Die Osttiroler Gemeinde habe die finanzielle Lage lange verzerrt dargestellt, so die Kritik. 
„Materielle Insolvenz“
Rechnungshof-Kritik an Pleitegemeinde und Land
06.02.2026
Nach 38 Millionen Euro
Matreier Schuldenberg baut sich mit Sparplan ab
14.05.2025
35 Mio. Euro Schulden
Finanzdebakel: Sanierung von Matrei „auf Schiene“
05.07.2023

Untersuchungsausschuss als denkbare Variante 
Jetzt müsse es jedenfalls Konsequenzen geben, waren sich die Klubchefs einig. Die Palette der Möglichkeiten reiche von Straf- und Zivilrecht bis zum U-Ausschuss. „Das wird maßgeblich vom Verhalten der ÖVP abhängen. Kein Mauscheln, kein Mauern, kein Verhindern der Aufklärung.“ Die Zeit für „Beichte, Buße und Umkehr“ sah Grünen-Chef Gebi Mair gekommen. Birgit Obermüller (Neos) interessiert sich besonders für die „intransparente Rolle der Gemeindeaufsicht“.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
18.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.446 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.862 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
121.675 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1221 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1012 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf