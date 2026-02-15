Kondom-Nachschub für das Olympische Dorf

10.000 Kondome in drei Tagen weg

Im Gegensatz zu den Sommerspielen 2024 in Paris, wo rund 300.000 Kondome für mehr als 10.500 Athleten bereitlagen, war der Vorrat bei den Winterspielen deutlich kleiner. In Italien wurden gerade mal 10.000 ausgegeben – auf die vier Orte Mailand, Cortina, Predazzo und Livigno verteilt. Allerdings gehen bei den Winterspielen auch nur 2900 Athleten und Athletinnen an den Start. Dennoch waren die Kondome im olympischen Dorf in Cortina d’Ampezzo schnell weg – laut den Angaben eines Athleten bereits nach drei Tagen.