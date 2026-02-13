Vorteilswelt
Tausende Euro Schaden

17 Verkehrsschilder abmontiert und gestohlen

Kärnten
13.02.2026 13:31
17 Verkehrsschilder wurden im Bezirk Feldkirchen gestohlen.
17 Verkehrsschilder wurden im Bezirk Feldkirchen gestohlen.(Bild: LPD Kärnten)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Auf Verkehrsschilder haben es bisher noch unbekannte Täter in der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten abgesehen. Insgesamt 17 Schilder montierten sie ab und ließen diese mitgehen. 

0 Kommentare

Einen schlechten Scherz haben sich unbekannte Täter Ende Jänner erlaubt. Mehrere Verkehrsschilder, Ortshinweisschilder und Hinweisschilder im Bezirk Feldkirchen in den Ortschaften Maltschach, Albern, Hart, Egg, Klein St. Veit und Feldkirchen wurden heruntergeschraubt und gestohlen.

Tausende Euro Schaden
„Unter den Verkehrsschildern befanden sich auch ,STOPP‘ und ,Vorrang geben‘ Schilder“, gibt die Polizei bekannt. Insgesamt fehlen 17 Schilder. Der Stadtgemeinde Feldkirchen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. 

Kärnten
13.02.2026 13:31
Kärnten

