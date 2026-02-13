17 Verkehrsschilder abmontiert und gestohlen

LIVE: Österreicher zurück! Wer holt den Sieg?
Auf Verkehrsschilder haben es bisher noch unbekannte Täter in der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten abgesehen. Insgesamt 17 Schilder montierten sie ab und ließen diese mitgehen.
Einen schlechten Scherz haben sich unbekannte Täter Ende Jänner erlaubt. Mehrere Verkehrsschilder, Ortshinweisschilder und Hinweisschilder im Bezirk Feldkirchen in den Ortschaften Maltschach, Albern, Hart, Egg, Klein St. Veit und Feldkirchen wurden heruntergeschraubt und gestohlen.
Tausende Euro Schaden
„Unter den Verkehrsschildern befanden sich auch ,STOPP‘ und ,Vorrang geben‘ Schilder“, gibt die Polizei bekannt. Insgesamt fehlen 17 Schilder. Der Stadtgemeinde Feldkirchen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.
