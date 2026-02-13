Vorteilswelt
Nach Altbürgermeister

Augartenbrücke heißt jetzt Alfred-Stingl-Brücke

Steiermark
13.02.2026 12:58
Bürgermeisterin Elke Kahr (unten), SPÖ-Chefin Doris Kampus und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner enthüllten am Freitag das neue Gedenkschild für Alfred Stingl.(Bild: Hannah Michaeler)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Die Stadt Graz hat die Augartenbrücke im Gedenken an Altbürgermeister Alfred Stingl umbenannt. „Er war ein Brückenbauer“, sagte die Spitze der Stadtregierung am Freitag.

Die Trauer war groß, als Alfred Stingl vergangenen Frühling, am 29. Mai 2025, 86-jährig verstorben ist. Von 1985 bis 2003 war Stingl SPÖ-Bürgermeister der Stadt Graz. Weniger als ein Jahr nach seinem Tod wurde Stingl nun eine besondere Ehre zuteil: Die Augartenbrücke in Graz wird nach dem Altbürgermeister benannt.

„Ich habe ihn lange gekannt und als Menschen wie als Politiker schätzen gelernt“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) am Freitag bei der Enthüllung des neuen Schildes. „Er war nicht wegzudenken aus unserer Stadt. Er war ein Bürgermeister, der wusste, was oben und unten in unserer Gesellschaft bedeutet.“ Er sei für Kinder, ältere Menschen und für die Menschenrechte eingetreten, und zwar sein ganzes Leben lang. „Wir alle sind ihm dankbar.“ 

Zwei dieser Schilder schmücken nun die (ehemalige) Augartenbrücke
Zwei dieser Schilder schmücken nun die (ehemalige) Augartenbrücke(Bild: Foto Fischer)

„Ein Brückenbauer“
Auf der neuen Gedenktafel erinnert man sich an Stingl als Modernisierer der Sozialpolitik, der maßgeblich daran beteiligt war, dass Graz 1999 zum Unesco-Weltkulturerbe wurde. Auch das Kulturhauptstadtjahr 2003 und die Wiedererrichtung der Synagoge sind erwähnt. Auch deswegen hat man die Augartenbrücke als Erinnerungsort gewählt, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). „Er war ein Brückenbauer, deswegen haben wir dieses Symbol gewählt. Er gibt keinen schöneren Ort, den man nach ihm benennen könnte.“ 

Parteikollegin und SPÖ-Chefin Doris Kampus würdigte Stingl als „Menschenfreund“. „Ich freue mich, dass er hier verewigt ist, bei der Synagoge, bei den Menschen.“

Steiermark
13.02.2026 12:58
