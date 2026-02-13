Augartenbrücke heißt jetzt Alfred-Stingl-Brücke

„Ich habe ihn lange gekannt und als Menschen wie als Politiker schätzen gelernt“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) am Freitag bei der Enthüllung des neuen Schildes. „Er war nicht wegzudenken aus unserer Stadt. Er war ein Bürgermeister, der wusste, was oben und unten in unserer Gesellschaft bedeutet.“ Er sei für Kinder, ältere Menschen und für die Menschenrechte eingetreten, und zwar sein ganzes Leben lang. „Wir alle sind ihm dankbar.“