Aus am Weg zu Top-Zeit: „Das darf nicht wahr sein“

Das gibt’s ja nicht! Auf dem Weg zu einer Top-Zeit im Olympia-Super-G schied Mirjam Puchner am Donnerstag aus. Auch ORF-Expertin und Ex-Teamkollegin Nicole Schmidhofer litt mit.
Mit Startnummer vier ging Puchner als erste Österreicherin ins Rennen. Sie erwischte oben eine gute Fahrt, war dann jedoch zu direkt dran und schaffte nicht, im Kurs zu bleiben.
Ausfall – eine herbe Enttäuschung für die Österreicherin! „Die Wellen sind tricky“, so Puchner. „Ich habe es heute leider nicht zusammengebracht!“
„Das zipft mich jetzt an“
„Sie war so schnell bis dorthin. Das darf nicht wahr sein“, ärgerte sich auch Nicole Schmidhofer, die als Expertin für den ORF-im Einsatz war. Nachsatz: „Das zipft mich jetzt an!“
Auch Ortlieb draußen
Wenig später schied auch Nina Ortlieb aus. Auch ihr wurde der knifflige Super-G-Kurs zum Verhängnis.
