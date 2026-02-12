Vorteilswelt
Die Diagnose ist da

Bitteres Olympia-Aus: Speed-Spezialistin reist ab

Olympia
12.02.2026 11:02
Jasmine Flury
Jasmine Flury(Bild: EPA/ANDREA SOLERO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hiobsbotschaft für das Schweizer Ski-Team: Jasmine Flury geht beim Super-G am Mittwoch nicht an den Start und kehrt in die Heimat zurück!

Bei der Kombi-Abfahrt am Dienstag hatte sich Flury nach einem Schlag am Knie verletzt. Am Donnerstag gab der Schweizer Skiverband bekannt, dass sich Flury einen Teilriss im Innenband im linken Knie und eine Knochenprellung am Schienbeinkopf zugezogen hat.

Jasmine Flury
Jasmine Flury(Bild: AP/Andy Wong)

Eine Operation sei zwar nicht notwendig, aber die Olympischen Spiele sind für die 32-Jährige zu Ende.

Cornelia Hütter
Hier im Ticker
Olympischer Super-G der Damen – ab 11.30 Uhr LIVE
12.02.2026

Durrer statt Flury
Statt Flury geht nun Delia Durrer im Super-G auf Medaillenjagd. Zudem dürfen Malorie Blanc, Corinne Suter und Janine Schmit für die Schweiz ran.

