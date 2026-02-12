Bitteres Olympia-Aus: Speed-Spezialistin reist ab

LIVE: Olympia-Medaillenjagd im Super-G der Damen
Hier im Ticker
Hiobsbotschaft für das Schweizer Ski-Team: Jasmine Flury geht beim Super-G am Mittwoch nicht an den Start und kehrt in die Heimat zurück!
Bei der Kombi-Abfahrt am Dienstag hatte sich Flury nach einem Schlag am Knie verletzt. Am Donnerstag gab der Schweizer Skiverband bekannt, dass sich Flury einen Teilriss im Innenband im linken Knie und eine Knochenprellung am Schienbeinkopf zugezogen hat.
Eine Operation sei zwar nicht notwendig, aber die Olympischen Spiele sind für die 32-Jährige zu Ende.
Durrer statt Flury
Statt Flury geht nun Delia Durrer im Super-G auf Medaillenjagd. Zudem dürfen Malorie Blanc, Corinne Suter und Janine Schmit für die Schweiz ran.
