Olympia: ÖSV-Legende feiert Comeback beim ORF

„Ich kann etwas bewegen“

Dabei sprach sie auch über ihren Job bei der FIS. „Ich habe unter anderem die ehrenvolle Aufgebe, die Hall of Fame aufzubauen. Es ist einiges zu tun und ich habe schon das Gefühl, ich kann etwas bewegen“, schildert Meissnitzer. „Das klingt aufregend – und das ist es auch!“