Olympia: ÖSV-Legende feiert Comeback beim ORF

Alexandra Meissnitzer hat ihr Comeback im TV gefeiert: Im Vorfeld des Super-G-Rennens der Damen war die ÖSV-Legende erstmals seit ihrem Wechsel zur FIS wieder als Expertin für den ORF im Einsatz.
Im September hatte sich die ehemalige Ski-Weltmeisterin für einen beruflichen Tapetenwechsel entschieden. Sie heuerte beim internationalen Ski-Verband FIS als Leiterin von Sonderprojekten im Präsidialbüro von Johan Eliasch an.
ORF-Einsatz bei Olympia
Ihre 16 Jahre andauernde Karriere als ORF-Sport-Kommentatorin und auch als Moderatorin („Bergweihnacht mit Alexandra Meissnitzer“) musste sie dafür allerdings an den Nagel hängen. Am Donnerstag feierte Meissnitzer jedoch ein überraschendes Comeback: Gemeinsam mit ORF-Reporter Rainer Pariasek lieferte die 52-Jährige den Ski-Fans die letzten Informationen vor dem Olympia-Super-G der Damen.
„Ich kann etwas bewegen“
Dabei sprach sie auch über ihren Job bei der FIS. „Ich habe unter anderem die ehrenvolle Aufgebe, die Hall of Fame aufzubauen. Es ist einiges zu tun und ich habe schon das Gefühl, ich kann etwas bewegen“, schildert Meissnitzer. „Das klingt aufregend – und das ist es auch!“
