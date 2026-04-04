Eisbullen suchen die Trainer-Nadel im Heuhaufen

Nach der Freistellung von Cheftrainer Manny Viveiros fahndet Salzburg nach ganz bestimmtem Trainer-Profil. Während einige Übungsleiter bereits neue Verträge für kommende Saison unterschrieben haben, tut sich bei anderen vielleicht eine Tür auf. Auch eine interne Lösung liegt im Bereich des Möglichen.
Jung, modern und kommunikativ soll er sein, zudem die RB-DNA bestmöglich verkörpern. So lautet das Anforderungsprofil für den neuen Eisbullen-Coach. Keine einfache Aufgabe, die Suche nach einem Nachfolger für Manny Viveiros könnte auch eine nach der Nadel im Heuhaufen sein. Die „Krone“ hilft und nimmt den Trainermarkt selbst unter die Lupe:
Dylan Stanley: Der Kanadier würde perfekt in das geforderte Profil passen. Stanley bekleidete von 2017 bis 2025 diverse Trainerposten bei den Pioneers Vorarlberg und kennt die Liga. Seit Sommer steht er als „Co“ bei Davos (Sz) an der Bande. Der Vertag des 42-jährigen läuft allerdings noch für eine weitere Saison.
David Fischer: Als Spieler stand der 38-jährige US-Boy in Übersee, Deutschland und hierzulande für den KAC am Eis. Als Trainer ist der Ami zwar nicht unerfahren, er war bei den Rotjacken zuletzt aber „nur“ Co-Trainer unter Kirk Furey. Eine riskante, aber vertragslose Option, die an der Salzach sicher für einen frischen Wind sorgen würde.
Steve Walker: An ihm baggerten die Salzburger bereits in der Vergangenheit. Den 53-Jährigen von Schwenningen loszueisen (D) könnte aber äußerst schwierig werden. Der Kanadier verlängerte bei den Schwaben erst kürzlich.
Matt Smaby: Der US-Amerikaner kennt die RB-Philosophie perfekt. In der Saison 2019/20 schnupperte der 41-Jährige bereits Co-Trainer-Luft in der Mozartstadt und war zuletzt als Assistant Coach bei der University of North Dakota in der höchsten College-Liga tätig. Smaby schielt auf sein erstes Cheftrainerdasein in Europa und gilt als Talent.
Philipp Lukas: Der 46-Jährige ist mittlerweile seit vier Jahren Cheftrainer in Linz und macht dort einen fabelhaften Job. Der Ex-Nationalteamspieler hat vor allem ein Herz für Entwicklung. Allerdings besitzt er auch einen laufenden Vertrag (bis 2027) in der Stahlstadt.
Daniel Petersson: Mit dem Schweden wäre eine interne Lösung möglich. Der 44-Jährige kennt Salzburg in- und auswendig, ist bereits seit 2014 beim Verein. Als Headcoach im Profibereich war er jedoch noch nie tätig.
Ben Cooper: Den verlorenen Sohn zurückholen wäre den Eisbullen wohl am liebsten. Olimpija Ljubljana formte der 48-Jährige zu einem Topteam in der ICE Hockey League. Aber auch er verlängerte seinen Vertrag erst kürzlich um zwei Jahre.
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