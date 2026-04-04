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Bestimmtes Profil

Eisbullen suchen die Trainer-Nadel im Heuhaufen

Salzburg
04.04.2026 08:00
Für Manny Viveiros wird ein Nachfolger gesucht
Für Manny Viveiros wird ein Nachfolger gesucht(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Porträt von Manuel Grill
Von Mathias Funk und Manuel Grill

Nach der Freistellung von Cheftrainer Manny Viveiros fahndet Salzburg  nach ganz bestimmtem Trainer-Profil.  Während einige Übungsleiter bereits neue Verträge für kommende Saison unterschrieben haben, tut sich bei anderen vielleicht eine Tür auf. Auch eine interne Lösung liegt im Bereich des Möglichen.

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Jung, modern und kommunikativ soll er sein, zudem die RB-DNA bestmöglich verkörpern. So lautet das Anforderungsprofil für den neuen Eisbullen-Coach. Keine einfache Aufgabe, die Suche nach einem Nachfolger für Manny Viveiros könnte auch eine nach der Nadel im Heuhaufen sein. Die „Krone“ hilft und nimmt den Trainermarkt selbst unter die Lupe:

War über viele Jahre bei Vorarlberg: Dylan Stanley
War über viele Jahre bei Vorarlberg: Dylan Stanley(Bild: GEPA)

Dylan Stanley: Der Kanadier würde perfekt in das geforderte Profil passen. Stanley bekleidete von 2017 bis 2025 diverse Trainerposten bei den Pioneers Vorarlberg und kennt die Liga. Seit Sommer steht er als „Co“ bei Davos (Sz) an der Bande. Der Vertag des 42-jährigen läuft allerdings noch für eine weitere Saison.

Zuletzt Co-Trainer beim KAC: David Fischer (li.)
Zuletzt Co-Trainer beim KAC: David Fischer (li.)(Bild: GEPA)

David Fischer: Als Spieler stand der 38-jährige US-Boy in Übersee, Deutschland und hierzulande für den KAC am Eis. Als Trainer ist der Ami zwar nicht unerfahren, er war bei den Rotjacken zuletzt aber „nur“ Co-Trainer unter Kirk Furey. Eine riskante, aber vertragslose Option, die an der Salzach sicher für einen frischen Wind sorgen würde.

Einst beim KAC, zuletzt bei Schwenningen: Steve Walker
Einst beim KAC, zuletzt bei Schwenningen: Steve Walker(Bild: GEPA)

Steve Walker: An ihm baggerten die Salzburger bereits in der Vergangenheit. Den 53-Jährigen von Schwenningen loszueisen (D) könnte aber äußerst schwierig werden. Der Kanadier verlängerte bei den Schwaben erst kürzlich.

War bereits eine Saison als Co-Trainer in Salzburg: Matt Smaby.
War bereits eine Saison als Co-Trainer in Salzburg: Matt Smaby.(Bild: GEPA)

Matt Smaby: Der US-Amerikaner kennt die RB-Philosophie perfekt. In der Saison 2019/20 schnupperte der 41-Jährige bereits Co-Trainer-Luft in der Mozartstadt und war zuletzt als Assistant Coach bei der University of North Dakota in der höchsten College-Liga tätig. Smaby schielt auf sein erstes Cheftrainerdasein in Europa und gilt als Talent.

Black WIngs Linz-Cheftrainer Philipp Lukas.
Black WIngs Linz-Cheftrainer Philipp Lukas.(Bild: GEPA)

Philipp Lukas: Der 46-Jährige ist mittlerweile seit vier Jahren Cheftrainer in Linz und macht dort einen fabelhaften Job. Der Ex-Nationalteamspieler hat vor allem ein Herz für Entwicklung. Allerdings besitzt er auch einen laufenden Vertrag (bis 2027) in der Stahlstadt.

Seit über zehn Jahren bei den Eisbullen: Daniel Petersson.
Seit über zehn Jahren bei den Eisbullen: Daniel Petersson.(Bild: Gintare Karpaviciute - EC Red Bull Salzburg)

Daniel Petersson: Mit dem Schweden wäre eine interne Lösung möglich. Der 44-Jährige kennt Salzburg in- und auswendig, ist bereits seit 2014 beim Verein. Als Headcoach im Profibereich war er jedoch noch nie tätig.

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Der verlorene Sohn: Ben Cooper.
Der verlorene Sohn: Ben Cooper.(Bild: Andreas Tröster)

 

Ben Cooper: Den verlorenen Sohn zurückholen wäre den Eisbullen wohl am liebsten. Olimpija Ljubljana formte der 48-Jährige zu einem Topteam in der ICE Hockey League. Aber auch er verlängerte seinen Vertrag erst kürzlich um zwei Jahre. 

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