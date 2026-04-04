Eisbullen suchen die Trainer-Nadel im Heuhaufen

Jung, modern und kommunikativ soll er sein, zudem die RB-DNA bestmöglich verkörpern. So lautet das Anforderungsprofil für den neuen Eisbullen-Coach. Keine einfache Aufgabe, die Suche nach einem Nachfolger für Manny Viveiros könnte auch eine nach der Nadel im Heuhaufen sein. Die „Krone“ hilft und nimmt den Trainermarkt selbst unter die Lupe: